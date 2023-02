Palju õnne, Kristo Saage

Kristo Saage oli Rakvere Tarva pikaaegne mängija, kuid ta on esindanud ka teisi Eesti klubisid ning mänginud välismaal Leedus ja Eesti koondises. Korvpalli pole ta jätnud tänase päevani – kaitseb esiliigas Kadrina Karude värve, osaleb taskuhäälingusaate "Mängumehed" tegemises ning kommenteerib korvpalliülekandeid internetis ning televisioonis.

"Meil on peres tavaks, et sünnipäevalaps ikka lauldakse üles ja laud on talle hommikul kaetud," tutvustas hällilaps oma tänast hommikut. "Edasi tulid juba kingid ja õnnitlused. Lastele meeldivad pereliikmete sünnipäevad muidugi kõige rohkem."