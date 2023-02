Lux Expressi bussijuhil tuli noaga vehkivale purjus reisijale kutsuda politsei

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos rääkis bussijuhi sõnadele tuginedes, et juba Rakveres oli agressiivse reisijaga olnud pahandus. "Tegemist oli alkoholijoobes reisijaga, kellel tekkisid erimeelsused tema lähedal istunud reisijatega," vahendas Roos. "Rakvere bussijaamas käis juht teda korrale kutsumas ning mees lubas kaasreisijaid rohkem mitte häirida. Möödus aga kümmekond minutit, kui reisijad tulid bussijuhile ütlema, et nüüd on see mees muutunud agressiivseks ning noa välja võtnud."