Veebruaris võivad pensioni väljamaksed viibida

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik selgitas, et tavaliselt jõuavad pensionid inimesteni 5. kuupäeval. "Hakkasime pensione välja maksma uuest infosüsteemist ning osad väljamaksed võivad jääda reede õhtusse. Seetõttu võib mõne inimese pension jõuda tema kontole esmaspäeval. Siin on oluline, mis pangas inimese konto on ning kui tihedalt ülekanded pankade vahel liiguvad. Enamikule pensionäridest laekub pension kontole reedese päeva jooksul," rääkis Kümnik.