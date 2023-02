Lääne-Virumaal võetakse sihikule kaasaegse energiamajanduse edendamine

MTÜ Virumaa Koostöökogu, partnerid on MTÜ PAIK ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu viivad ellu koostööprojekti "Rohelised kogukonnad", mis on suunatud kaasaegse energiamajanduse edendamisele. MTÜ PAIK juhatuse liikme Indrek Kesküla sõnul on projekti fookuses piirkonna ettevõtjate, kooliõpilaste, kohaliku omavalitsuse töötajate ja ka MTÜ-de kaasamine ning koolitamine, et toimida targa kogukonnana energiamajanduse mõttes.