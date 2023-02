Tagaotsitavad Lääne-Virumaal: eluvennad ja välismaale pagenud.

Eestis oli neljapäevase seisuga 181 tagaotsitavat, kellest 11 on Lääne-Virumaalt. Nende sekka kuulujaist on kõige pikem tagaotsitava staaž mehel, kes on selles staatuses olnud 2015. aastast. Nimekirjas on nii kohalikke eluvendi kui ka välismaalaseid.