Rakvere Lidl valmib plaanitust varem, aga kaupluse avamisaega veel ei avalikustatud

Millal Rakvere kaupluse uksed valla tehakse, seda Lidl Eesti OÜ kommunikatsioonijuht Katrin Seppel aga ei öelnud. "Tõepoolest, tähelepanelikud silmad ei eksi, ehitis on valmimisjärgus," lausus ta. "Poe avamiseni läheb siiski veel aega, kuna kauplus on vaja sisustada ning saada sellele kasutusluba ning kauplemisluba. Pärast töötajate värbamist alustame poemeeskonna põhjaliku väljaõppega, et pakkuda Rakvere elanikele parimat ostukogemust. Kohe, kui avamisaeg on lähedal, anname sellest kindlasti Rakvere inimestele teada."