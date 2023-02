Arvamus ⟩ Kes kutsus Aadu peole?

Fakt on aga see, et maailma kurikuulsaim ruutvunts on tänaseks rohkem sümbol kui inimene. Igaüks, kes avalikul üritusel tema rolli kehastub, kannab sellega edasi sõnumit, mis ei puuduta kuidagi teede korrashoidu 1930-ndatel aastate Saksamaal. Fakt on ka see, et vennikesele anti kätte tõrvik ning lasti tal koos teistega marssida läbi heade mõtete linna nagu õigel mehel muiste. See on piinlik, kurb ja muretsema panev.

Ma ei saaks kunagi ühe puuga maha teha kõiki inimesi, kes EKRE tõrvikurongkäikudel osalevad. Need on ikkagi meie inimesed. Nende hulgas on palju neid, kes südamest uskusid, et marsitakse Tartu rahu ja Eesti Vabariigi auks. Paljud neist on vanemad inimesed, keda – vabandan väljenduse pärast juba ette – paraku on kergem manipuleerida. Inimesed, kel hakkab pea kiiremini ringi käima uue aja tõmbetuultes ning sooviks, et maailm ei liiguks nii kiiresti. Ning inimesed, kes on pettunud selles, kuidas neid valitsev kildkond valdab kõikse paremini ikka iseenda palga tõstmise peenet kunsti ajal, mil lihtrahvas inflatsiooni "hüvesid" naudib. Just kõige eakamate inimeste asetamine samale pildile rahvusvahelise etalon-massimõrvariga on minu silmis alatu samm.