Kultuurimälestiste omanikele jagati toetust

"Tänavused toetused aitavad omanikel suure hulga mälestisi korda teha ja nii mõnedki pikemaajalised projektid saavad lõpetatud, mis teeb palju rõõmu. Suur heameel on omandireformi reservfondi suurenemisest, mille mõju kultuuripärandile on tuntav. Pärandi toetamine on väga oluline meie elukeskkonna parandamisel ja roheeesmärkide täitmisel," ütles muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja Mirjam Rääbis.