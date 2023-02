Eesti kirjanduse päev on lipupäevana mitmes mõttes märgiline. Peame eesti kirjandust nii enesestmõistetavaks, et ei märka selle ainukordsust ega väärtust. Vahel isegi ironiseerime, et Eestis on kirjanikke rohkem kui lugejaid. Tõsi, raamatu saab välja anda igaüks, kel sulg jookseb ja ambitsiooni jagub. Suurimalgi lugejal võib tekkida eesti kirjanduse riiuli ees abitu tunne, sest taas on lisandunud autoreid, keda peaks tundma õppima. Raamatusõber arvab siiski, et parem rohkem kui vähem ja päris õudne oleks, kui poleks tükk aega ilmunud ühtegi eesti keeles kirjutatud teost.