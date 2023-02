Kolumn: õpetaja Nael

Seetõttu on üllatav, et õpetaja Nael suutis mind Tallinna 1. keskkoolis (GAG) seda keelt õppima panna. Ma ei saanud kunagi hinnet üle nelja. Aga ma pusisin. Ise ka ei tea, miks. Proua Nael suutis minus äratada hasardi. Aine vastu. Mis polnud kaugeltki mu lemmik. Ja tulemus on see, et ma ei mäleta üldse, kas ma ka algkoolis või kõrgkoolis oleks inglise keelt õppinud. Ainult need kolm aastat keskkooli.