Andrus Kiviräha tegelased kaka, kevad ja kartulisalat seiklevad kinolinal

Koguperefilm räägib igatsusest, sõprusest, armastusest, perekonnast ja hirmudest, millel on sageli suured silmad. Kummaliste tegelaste seiklused on vürtsitatud Kivirähale iseloomuliku sooja ja julge huumoriga, vaimukalt on kokku kootud lastele omane piiritu fantaasia ja moodsa maailma eluolu. Film pakub emotsioone, põnevust ja tibake ka närvikõdi nii väikestele kui ka suurtele vaatajatele.