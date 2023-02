Jaspar Vaher teeb Otepääl uskumatult kiiret sõitu

Eesti meistrivõistlustel klassis EMV4 osalev ja paralleelarvestuses Estonian Junior Challenge võitu jahtiv Kadrina koolipoiss oli esimesel kiiruskatsel absoluutarvestuses 13. ja teisel 12. ning on kokkuvõttes 11. Oma klassi konkurentide ees on tal kahe katse järel juba ligi pooleminutiline edu.