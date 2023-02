Galerii ja video ⟩ Roelasse inimeste keskele kolinud metsis püüti kinni ja viidi koju tagasi

Kui pulmamängude ja pesitsuse ajal on metsisekuked üsna ülbed tegelased, siis talvel on nad Hõbemägi sõnul üsna uimased. Roela ridaelamute juurde kolinud metsisekuke kinninabimiseks kulus tal sel korral vaid viis minutit, kuigi õigeid püügivahendeid mehel polnud. Lind viidi tema loomulikku elukeskkonda tagasi ja vabastati Koljaku kandis, kus on palju metsisele toitumiseks vajalikke männipuid.