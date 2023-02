Elroni rongidel on hoog sees

Alates 23. jaanuarist hakkas kehtima uus sõiduplaan, mis tähendab, et varasema nelja väljumise asemel saab nüüd Rakverest Narva ja Tallinna suunda sõita viiel korral päevas. Elroni müügijuhi Ronnie Kongo sõnul saab lisaks teha mugavamaid ümberistumisi Tapal, et sõita Narvast või Tartusse. Näiteks on kolmel graafikus oleval ümberistumisega reisil on Tapal ooteaeg alla kahekümne minuti. "Need aspektid on paljudele reisijatele väga olulised ja me juba näeme, et antud muudatuste mõju avaldub ka sõitude arvu kasvunumbris," rääkis Kongo.