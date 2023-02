Tapa orkestri dirigent pälvis tunnustuse

Mart Aus on õppinud trompetit, dirigeerimist, löökpille ja klassikalist laulu. Trompetistina on tal bakalaureusekraad nii Eesti muusika- ja teatriakadeemiast kui ka Antwerpeni kuninglikust konservatooriumist. Lisaks on ta lõpetanud puhkpilliorkestri dirigeerimise magistriõppe cum laude Antwerpeni kuninglikus konservatooriumis ja sümfooniaorkestri dirigeerimise magistriõppe Paul Mägi juhendamisel Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Trompetistina on Mart Aus võitnud auhindu enam kui kümnelt konkursilt.