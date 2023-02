Rakvere riigigümnaasiumi juht Liisa Puusepp ütles koolimaja avamisel, et tavaliselt ei avata kooli keset talve, kuid riigigümnaasiumi maja saamislugu on täis põnevaid keerdkäike. "Tavaliselt on lint ja lahtilõikamiseks käärid. Tavaliselt on mitmed asjad teisiti. Täna avame oma kooli mesitaruga. Kutsun meetarru kärge panema neid, kes on meid meie teel abistanud ja toetanud," rääkis Puusepp.