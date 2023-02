Repliik: liigne agarus on ogarus

Aga siiski on päästeameti kampaaniad, kus juhitakse tähelepanu alarmsõiduki märkamisele, äärmiselt vajalikud. Kui teel liigub töötavate vilkuritega operatiivsõiduk, siis on kellegi elu või vara ka reaalselt ohus, mitte ei kiirusta selles olijad tanklasse kohvi ostma.

Aga just viimasel ajal on silma hakanud huvitav tendents: liiklejad annavad pingsalt teed ka täitsa ilma sireenideta sõitvale kiirabiautole, litsudes ootamatult pidurile, hoides tee äärde, kus on lahtine lumi, tekitades potentsiaalselt ohtliku olukorra, mis võib lõppeda avariiga.