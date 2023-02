Minu lend on tühistatud – mis edasi saab?

Tühistamiseks peetakse palju rohkemaid juhtumeid kui vaid olukorda, kus reisija on juba lennujaamas ning sõnumi teel või kõlaritest teavitatakse, et oodatav lend on tühistatud. Lend loetakse tühistatuks ka siis, kui algsest lennuplaanist loobutakse ja reisija viiakse üle teisele regulaarlennule, lennuk tõuseb reisijaga küll õhku, kuid on sunnitud naasma lähtelennujaama, kus reisija viiakse üle teisele asenduslennule, lend maandub muus lennujaamas kui esialgselt sihtkohana planeeritud, ilma et reisija oleks marsruudi muutmisega eelnevalt nõustunud, lennuettevõtja tõstab lennu planeeritust rohkem kui tunni võrra varasemaks.