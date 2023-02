Tehnoülevaatuspunktid hakkavad üles märkima autode tegelikku kütusekulu

Andmete kogumist rakendatakse sõiduautodele ja väikestele kaubikutele, mis on esmaselt registreeritud 1. jaanuarist 2021 ning mis on varustatud kütusekulu ja energiatarbimist mõõtvate seadmetega.

"Andmete kogumise eesmärk on kaitsta tarbijaid, et nendele esitatud kütusekulu andmed vastaksid tegelikkusele. Samuti on eesmärgiks keskkonnahoid. Andmete kogumine ei too kaasa tagajärgi auto omanikule, vaid eesmärk on jälgida tootjaid, et nad kehtestatud keskmist CO2-heite sihttaset ei ületaks" selgitas Transpordiameti sõidukite ja registri teenusejuht Carl Joosep Piirfeldt.