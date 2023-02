Juhtkiri: tööst ja ümberõppest

Maakonna üks suurimaid tööandjaid AS JELD-WEN teatas hiljaaegu töötajate koondamisest, nüüd saame aga kirjutada, et ettevõte palkab uusi töökäsi. Võiks arvata, et uute kohtade olemasolu lahendab koondamisteate saanud inimeste mure, kuid nii roosiline seis ikkagi ei ole.