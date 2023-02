On vaid üks isamaa

Hea lugeja. On valimisteeelne aeg ja kõik erakonnad ja kandidaadid räägivad, kui head on nende plaanid ja kui ainulaadsed nende programmid. Nii ka meie. Aga siin on üks oluline vahe. Tuleb vaadata, mis eelmistest lubadustest saanud on ja mida on suudetud korda saata. Isamaa võib oma valijale julgelt silma vaadata. Pensioni teise samba reform ja üleminek eestikeelsele haridusele, kui nimetada vaid paari korda saadetud tegu. Isamaa on valimislubaduste täitmise maailmameister, nagu ütles üks tuntud spordireporter.