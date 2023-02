Kiri: kõige mõjukam on ämm

Taasiseseisvunud Eestis on mõjukamad olnud eri aastail väga erinevad inimesed. Ukraina sõja taustal on loomulik, et üleriigilises esikümnes on tänavu inimesed, kes on seotud riigikaitse ja turvalisuse tagamise valdkonnaga. Eesti kõige mõjukam on Eesti peaminister. Tema saatus on juhtida Eestit läbi aegade ühel kõige keerulisemal perioodil ja ta on hästi hakkama saanud. Vana õpetajana ütlen, et ta on olnud tubli tüdruk nagu ka Lääne-Virumaa üks mõjukatest Triin Varek. Lääne-Virumaa tipp-25 koosneb väärikatest, edukatest ja tarkadest inimestest, kes kõik on panustanud maakonna arengusse. See on targalt tehtud ja tasakaalustatud valik. Kindlasti on neid, kellele see ei sobi, aga kui sa meeldid kõigile, siis päriselt ei meeldi sa kellelegi. Öeldud on, et kui maailmas on vähemalt üks inimene, kes on alati sinu poolt, siis oled õnnelik inimene. Vene ajal räägiti, et maailma kõige sõltumatum riik on Mongoolia, sest temast ei sõltu mitte midagi.