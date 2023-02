Kollatõbi tõstab pead

Kollatõvest rääkides peetakse silmas just A-hepatiiti, mis levib suu kaudu või füüsilisel kokkupuutel. Tunduvalt raskemad viirused on B- ja C-hepatiit, mis saavad levida vaid kehaeritiste kaudu – vereülekandega, seksuaalkontaktis või süstivate narkomaanide puhul puhastamata süstaldega. Kõik need on erinevad viirused, mis põhjustavad küll sama asja ehk maksapõletikku, aga haiguse kulg ja pikemad tagajärjed on erinevad. Kui A-hepatiidi puhul on suur tõenäosus täielikult paraneda, siis B- ja C-hepatiit võivad jääda krooniliseks ning tekitada maksavähki või maksatsirroosi.