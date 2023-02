Oodata on vihma, lörtsi ja lund

Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi, kohati ka lund. Paiguti võib olla udu. Õhutemperatuur on suuremas osas Eestis 0..2°C, saartel on veidi kõrgem ja mandri ida- ning kaguservas püsivad vähesed miinused. Jäiteoht on suur.