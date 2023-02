Uhtna mandoliiniorkester annab heategevuskontserdi

Aiandusspetsialist Maia Simkin rääks, et kuna 24. veebruar on saanud meie jaoks alates Ukraina sõja algusest mitmetähenduslikuks kuupäevaks, otsustati kontserdi tulu kanda Ukraina sõjameeste abistamiseks läbi toetusorganisatsioonide, kes abi Ukrainasse toimetavad. "Ühest küljest tähistame rõõmuga Eesti Vabariigi sünnipäeva, teisest küljest oleme koos oma ukraina sõpradega kurvad Ukrainas toimava jälgi sõja pärast," ütles Simkin. "Kontserdi osaluspanus on viis eurot, aga alati võib annetada rohkem," lisas ta.