BC Tarvas mänedžeri must huumor pani jahvatama kuulujutuveskid

Nimelt ütles Arnu Lippasaar otseülekandes pärast Tarva võiduga lõppenud mängu, et loodab, et tegemist ei olnud kokkuleppemänguga. "See oli lihtsalt nali. Öeldu mõte oli pigem selles, et ega meilt ju keegi enam võitu ei looda," selgitas Lippasaar Virumaa Teatajale.