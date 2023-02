Alevikukeskus saab uue ilme, terrorvareste probleem jääb

Keskkonnaamet on oma kirjas vallavalitsusele rõhutanud, et pesade likvideerimine ei hävita kolooniaid, vaid need jagunevad väiksemateks üksusteks ja liiguvad uutele aladele. Seetõttu on ka oht, et kohalikke terroriseerivad linnud paigutuvad alevikus ümber ning jätkavad oma vägitükke.