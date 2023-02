Algasid lavastuse "Metamorfoos" proovid

Mis juhtub perekonna ainsa elatusallikaga, kes on kohuse- ja vastutustundest teinud tööd, mis ei tee õnnelikuks, kuid mis tagab pereliikmetele mugava ja harjumuspärase elustandardi? Pidev vastuolu unistuste ja reaalsuse vahel viib paratamatu konfliktini. Ühiskonnas, mis on tugevalt edule orienteeritud, on status quo säilitamine nii oluline, et selle nimel surutakse alla tunded ja keeratakse selg lähedastele.

"Metamorfoos selles loos on miski, mis toimub kõigega ja kõigiga. See on justkui üleminek ühest olekust teise," selgitas Taavi Tõnisson. "See lugu on küll kirjutatud 1915. aastal, aga temaatiliselt sobib see tänasesse päeva ülihästi. Läbipõlemine, lõhe iseenda ja ühiskonna poolt peale pandud ootuste vahel, sellest tekkiv depressioon, kuni tuleb vastu võtta mingi otsus, et jõuda vabanemiseni. Kõik need teemad olid aktuaalsed siis ja on ka tänapäeval," rääkis lavastaja.