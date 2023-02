Taasalustatud fosforiidiuuringud võivad viia suure avamaakaevanduseni Toolse piirkonnas

Esialgsed tulemused näitavad, et Rakvere, Aseri ja Toolse maardlast kõige perspektiivikam on Toolse. Aastatel 2023–2025 tehtavateks fosforiidiuuringuteks eraldas riik 6,1 miljonit eurot. Uuringuala suurus Toolse maardlas on 970 hektarit.