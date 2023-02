HIMARS näitas kaudtulerelvade ühislaskmisel tulejõudu

"Meie siinolek annab väga hea võimaluse Eesti kaitseväelastele, kes üsna varsti alustavad opereerimist samade süsteemidega – õppida meilt, jälgida meie tegevusi ning küsida võimalikke küsimusi, mis aitaksid kõige paremini integreerida uut relva olemasolevasse süsteemi," ütles Ühendkuningriigi 75. suurtükiväebrigaadi 1. pataljoni ülem kolonelleitnant Emiliano Tellado ja lisas, et üksuse peamiseks ülesandeks on toetada Eesti kaitsevõimekust. "Me olime siin suvel ning nüüd saame harjutada koostööd 1. jalaväebrigaadi ja selle koosseisus tegutseva liitlaste lahingugrupiga ja õppida üksteiselt ka meie jaoks väga erilistes talvistes tingimustes," nimetas ta.