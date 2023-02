Rahvas pooldab väikest tuumajaama

Kantar Emori küsitlusest selgus, et 61 protsenti küsitletuist pooldab või pigem pooldab uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks, 17 protsenti on vastu või pigem vastu ning 23 protsendil ei olnud selles küsimuses selget seisukohta. Täpsemalt, tuumajaama kaalumisele ütleb "jah" 34 protsenti küsitletuist ning "pigem jah" 27 protsenti. Tuumajaama rajamise kaalumise vastaste osakaal on jätkuvas langustrendis. Tuumajaama kaalumisele on pigem vastu 10 protsenti ning kindlalt vastu 7 protsenti vastanuist.