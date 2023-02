Raamatukogu avab välkplaadipoe

Esmaspäeva jooksul seatakse üles raamatukogu esimesel korrusel väikese pop-up plaadipood, kus on müügil kogust välja arvatud cd-d ja dvd-d. "Tegime kõvasti puhastustööd muusikaosakonnas, sest auviste laenutus on palju langenud," ütles Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa. Pakkumisele tuleb väga palju muusikat, filme ja kõike muud, mis plaatidele kantud.



Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna juhataja Iivi Kask rääkis, et maha kanti üle tuhande muusikaplaadi ning hulk filme. "Fondist paljusid asju ei kasutata ja peame seda vähendama. Muusikat on üle kogu maailma ja erinevatest žanritest, popi on muidugi kõige rohkem," sõnas ta. Pakkumisel on helikandjad, millel teoseid folgist vaimuliku muusikani.



Filmidest on saadaval "Sõrmuste isand" ja "Harry Potter" ning palju muud vaatamisväärset. Filmid sorteeriti žanrite järgi kastidesse, et huvilisel oleks lihtsam pakutavast ülevaadet saada. "Plaatide ja filmide kvaliteeti kontrollida me ei jõua, sest neid on tohutult palju," mainis Iivi Kask.



Tiina Kriisa nimetas, et kuna tegu on kasutatud plaatidega, võib neil esineda kriime või muid väiksemaid kahjustusi ning kes soovib, saab auviste kvaliteeti kontrollida teisel korrusel. "Kes ei viitsi kontrollida, võtab riski, sest tagasi me plaate ei osta," märkis arendusspetsialist.