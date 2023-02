Nädalavahetusel võtavad Aluveres mõõtu autosportlased

Rakvere külje all, Aluvere karjääris toimuvale võistlusele oodatakse võistlejaid kokku kolmeteistkümnes eri masinaklassis. "Sel aastal on võistlus üle-eestilise karikasarja osa ja vaadates, et eelmisel etapil oli kirjas 140 autot, siis ootame Aluverre kuni 100 masinat." rääkis võistluste juht Guldar Kivro.