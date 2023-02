Loobuda põlevkivielektrist oleks kuritegu

Kui jätta kõrvale geopoliitika, siis praegu on meie kõigi ühine mure energia hind ja sellega kaasnev inflatsioon. Ja võibolla ka see, et meil ei ole sellega valitsuse tasemel piisavalt tegeldud. Universaalteenus, mida riik praegu pakub, on ajutise meetmena riske natuke maandanud küll, kuid sellega ei tohi leppida ja harjuda, et nüüd ongi normaalne, et elektri eest 200 eurot megavatttunnist küsitakse.