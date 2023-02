Homme on oodata tugevat tuult, reede toob lörtsi

Neljapäeval võib edelatuul muutuda väga tugevaks, sisemaal puhanguti 15, merel üle 20 m/s. Ilm püsib veel olulise sajuta. Õhutemperatuur on öösel -2..+2°C, Kagu-Eestis kuni -4, päeval -2..+3°C.

Reedel on oodata lume- ja lörtsisadu üle Eesti, kohati tuiskab. Tuul on jätkuvalt väga tugev. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis -2..-5, Lääne-Eestis -1..+2°C, päeval tõuseb 0..+2°C, pärastlõunal langeb.