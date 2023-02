Laste väärkohtlemisele ei ole õigustust

Lapse väärkohtlemine on lapse füüsilist ja psüühilist heaolu alandav käitumine, mis seab ohtu tema arengu ja tervisliku seisundi. Kinnises lasteasutuses (edaspidi KLAT), kus on väga haavatavas olukorras lapsed, on äärmiselt oluline tagada laste turvalisus ja stabiilsus. Seda enam on kahetsusväärne, et just sellises asutuses väärkoheldi lapsi ja seda tegid täiskasvanud, kes peaksid nende laste turvalisust tagama ja kellest lapsed olid sõltuvad ja keda nad usaldasid.