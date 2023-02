Tamsalu lasteaiale ostetakse atraktsioone laadaraha abil

218 lapsega Krõll paikneb kolmes majas: Tamsalus, Sääsel ja Vajangul. Kerli Relli, kes on Tamsalu kultuurimaja kunstiline juht ja ühtlasi Krõlli hoolekogu esimees, rääkis, et Krõlli Tamsalu majal oli 40. aastapäev. "Me arutasime selle tähistamist ja siis hoolekogu koosolekul üks lapsevanem pakkus välja, et miks mitte laata teha," meenutas ta.