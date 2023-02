Virumaa Teataja disainer astub võistlustulle kuue kujundusega

Maakonnalehtede olemuslugude kategooria 46 võistlustööst valitud neljast nominendist on kolm Toomas Erapardi kujundused: "Elu pärast elumuutvat hüpet – Dave‘i ja Katre lugu", "Garry Pavlov: "Venelased pole oma hukkunutest kunagi tõtt rääkinud"" ja "Pilguheit Eesti elule: sõna saavad pensionärid".

Maakonnalehtede avatud rühma 17 töö seast valitud kolme nominendi seas konkureerib Toomas Erapardi kujundus "Maailma ajalugu on mõjutanud kääbused ja hiiglased" Pärnu Postimehe kujundaja Janek Talpas-Taltsepa kahe tööga.

Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi ütles, et ühele ajalehele on suur kingitus, kui meeskonnas töötab kunstnik. "Mitte ainult tehniliselt osav looja, vaid oma arvamuse, oma nägemusega kunstnik," rõhutas ta. "Ajakirjanikud saavad lugude kujunduste juures Toomast usaldada vaat et pimesi, sest Toomas võtab aega süveneda loo sisusse, inimestesse, aitab kujundusega tõsta esile loo fookust ja kannab kujundusega sedasama emotsiooni, mida ajakirjanik sõnades."