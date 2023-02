Lääne-Virumaa noortekogu korraldab valimisdebati

Lääne-Virumaa noortekogu korraldab 16. veebruaril valimisdebati riigikokku kandideerivate erakondade esindajatega. Hotellis Wesenbergh toimuval arutelul osalemisest on teada andnud Katrin Kuusemäe (reformierakond), Valdo Helmelaid (EKRE), Tuula Raidmaa (Eestimaa Rohelised). Ülejäänud osalejad on veel selgitamisel.

Lääne-Virumaa noortekogu sekretär Eliis Mätas ütles, et suures valimiskeerises on eelkõige esmakordselt valima minevatel noortel tihti keeruline erinevates valimisprogrammides orienteeruda. "Usume, et debatt annab noortele võimaluse kuulda ning uurida erakondade esindajatelt nende maailmavaatelisi seisukohti. See omakorda annab võimaluse märtsi alguses toimuvatel valimistel tunda ennast kindlalt ning teha põhjalikult kalkuleeritud otsus just enda vaadete ning uskumuste põhjal," rääkis Mätas.