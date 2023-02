Rauno Võrno: "Pärast Ukrainas käimist vaatan ma hoopis teise pilguga siinsetele "muredele""

Vinni valla esindus koos paari vabatahtliku aktivistiga käis Ukrainas, et viia kohale abisaadetis Vinni-Pajusti gümnaasiumi sõpruskoolile Sambiri linnas, mis asub Lvivi oblastis. Vallavanem Rauno Võrno ütles pärast reisi, et me võime siin ju kriisiõppusi korraldada, aga arusaam, mis tegelikult toimub, kui pole elektrit ja elatakse pidevas hirmus, jõudis talle kohale alles Ukrainas.