Peep Vassiljev fosforiidist: "Kui hakatakse kaevandama, siis Kunda ja Rakvere vahel pööratakse kõik 30–40 meetri sügavuselt pahupidi"

Peep Vassiljev osutab kaardil Aru-Lõuna lubjakivikarjäärile, kust Eesti geoloogiateenistus juba on võtnud fosforiidiproove.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev on fosforiidi kaevandamise vastu Lääne-Virumaal võidelnud aastakümneid. Seni on teda saatnud edu. Eesti geoloogiakeskuse fosforiidiuuringutes näeb ta sellegipoolest ohtu suure avamaakaevanduse tekkeks, mistõttu kaoksid nii inimeste kodud kui ka joogivesi.