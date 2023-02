Tsemendivabriku töötaja fosforiidist: "Igat asja peab uurima. Ega kui sa ei uuri, siis sa teada ei saa, mis meil siin on"

Ühes kuupmeetris on 2,5–2,6 tonni lubjakivi. Aru-Lõuna karjäärist on Kunda Nordic Tsement tootnud headel aegadel 1,5 miljonit tonni, kuid mullu kõigest pool miljonit tonni killustikku ja tehnoloogilist lubjakivi. Lõhatakse kaks korda nädalas lõuna paiku.

"Meil on luba olemas, et uut karjääri avada," viitas Aamer tulevasele Toolse-Lääne lubjakivikarjäärile. Samas tunnistas ta, et klinkri tootmine Kunda tehases lõpetati juba 2020. aastal. "Ei tasunud ära. Meil oli vana tehnoloogia. Lisaks oli CO 2 hind liiga kõrge."