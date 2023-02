Väike-Maarjasse plaanitakse rajada hooldekodu

Päevakorra punkti ette kandes tegi vallavanem Indrek Kesküla lühikese ülevaate eelläbirääkimiste tulemustest. Üks müügilepingu lisatingimustest on see, et ostja peab õppekeskuse kahe aasta jooksul renoveerima. Vastasel korral on vallal õigus maja tagasi osta. Lisaks jaotati eelläbirääkimiste ajal Pikk tn 1a kuueks väiksemaks katastriüksuseks. Õppekeskuse hoone sai endale aadressiks Pikk tn 3 ja majaaluse maa suuruseks jääb uutes piirides 3890 ruutmeetrit. Vald leppis ka kokku 10 aastase null rendiga kasutusõiguse õppekeskuses oleva õpilaskodu ja lasketiiru kasutamiseks.

Volikogu istungil esines OÜ Maarjamaa nimel Raivo Pihelgas, kes ütles, et tahavad õppekeskuse teha ilusaks ja sinna sisse hooldekodu. "See on pikk protsess. Ma saan aru, et maja hind on madal ja see on väga väike osa hoone väärtusest kui see valmis saab. Ja me ei saa siia inimesi sisse tuua, kui see nii kole välja näeb," rääkis Pihelgas.