Seekordsel degustatsioonil Virumaa Teataja toimetuse rahvas maitse üle vaidlema ei läinudki. Hindasime vaid kohalike ettevõtjate toodangut, ning selleks et keegi maitsjatest magusa üledoosi ei saaks ega töötervishoiuarstile tervist kahjustava töö kohta kaebust ei esitaks, proovisime vaid klassikalisi kukleid. Moosi, šokolaadi ja muude viguritega kuklite mugimine jäi seekord ära. Ostsime viit sorti vastlakukleid, kõik nelja kaupa karbis. Maitsjate hinnangu põhjal kerkis esile kaks lemmikut: Tapa Saiaäri OÜ ja Pätsi Sahvri vastlakuklid.

Veganikuklid poetasime vargsi tavaliste vahele. Välimuselt nägid need täpselt sama isuäratavad välja kui kõik teised. Esimesest ampsust oli aga tunda, et tegemist on millegi erilisega.