Turismimessil "Tourest 2023" saab kaeda ka Lääne-Virumaad

Rakvere linnast ja Lääne-Virumaalt laiemalt on "Tourest 2023" osavõtjateks sihtasutus Virumaa Muuseumid, Rakvere teater, Pätsi Sahver, Mullistuudio, Würtspagar, Raadiko talu, Mäehansu talu, Rakvere lihatööstus, Arsmel, Rakvere ametikool, Viru Käsitöö Salong, Rakvere spordikeskus ja Rakvere kultuurikeskus. Oma boksiga on messil väljas ka Aqva spaa, Vihula mõis ja teisedki Lääne-Virumaa turismiettevõtjad.

Rakvere linn on oma boksi kujunduses võtnud šnitti Rakvere Keskväljakust – olemas on nii tuttav puskkaevukuppel kui ka Arvo Pärdi jalgratas. Ainult Pärt ise on ratta seljast maha astunud, ilmselt uudistab vahelduseks mõnes teises boksis, sest tegevust messil jätkub.