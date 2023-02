Eesti tulevase tuumareaktori tootja: "See on keevaveereaktori lihtsustatud variant"

Jay Wileman, millal te kuulsite esimest korda, et on olemas säärane riik nagu Eesti?

Ma olen geograafias tugev, aga ma ei seostanud Eestit tuumaenergiaga, enne kui me alustasime koostööd Fermi Energiaga 2019. aastal. Minu meeskond on nendega koos palju aega veetnud, neid tundma õppinud. Neil on tugev meeskond, suured ambitsioonid ja me soovime nendega koostööd jätkata.