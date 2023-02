Kiltsi põhikooli ümberkorraldamine põhikool-lasteaiaks tähendab vormiliselt seda, et Väike-Maarja lasteaia Kiltsi lasteaiarühm liidetakse kooli koosseisu.

Väike-Maarja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ütles, et juriidiliselt tähendab see põhikooli jaoks põhimääruse kaasajastamist ja muutmist ning lisaks põhiharidusele tuleb andma hakata alusharidust. "See ei ole struktuurimuudatus ja kedagi koondama ei hakata," lausus Matson.