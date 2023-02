Nädala lind: merikotkas

Täiskasvanud merikotka tunneme kergesti ära tema lumivalge saba järgi. Kui teda lähedalt näeme või binokliga vaatame, on nähtav ka tema suur kollane nokk. Kuna aga merikotkad saavad täisealiseks alles viieaastaselt, on liikvel mõistagi ka palju noori merikotkaid, kel sulestik laiguline ja kindlad tunnused puudu. Aga suured ja võimsad on nad ikkagi.