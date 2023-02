Nädala kaja: miks me tahame lihtsaid lahendusi?

Oma ideed oli ta noppinud internetist ühelt tuntud suunamudijalt, kes reklaamib noormeeste seas misogüünset elustiili, mis suunatud jõukusele, välisele hiilgusele ja koolihariduse põlgamisele. Hoolimata sellest, et mõjuisik ise on kinni peetud vägivallatsemise, vägistamise ja inimkaubanduse eest, ei vähenda see noorte segaduses inimeste austust tema mõtete vastu.

Oli aeg, kui noori inimesi “mudisid” muusika, MTV ekraanilt nähtud popstaarid, raamatud, harva kätte sattuvad koomiksid ja võimalik, et ka mõni Soome telekanalilt nähtud seriaal. Aga see kõik oli kuidagi ohutu. Ma ei tea, et keegi oleks Spice Girlsi kuulamise tõttu kooliskäimise katki jätnud või et Nirvana muusikat kuulates tulnuks isu samamoodi heroiinisõltlaseks kujuneda nagu fännide iidol Kurt Cobain. Mõistusega võttes on alati võimalik aru saada, mis on hea ja mis mitte.