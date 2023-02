Kutse pole kohustus, see on võimalus. Samas on see juba pool pidu ja ootamine on vahel peost magusamgi! Kutse saaja on väljavalitu, te olete oodatud, see on suur au. Kindlasti on kutsele märgitud osalemisest teatamise kuupäev, ja see pole formaalsus. Korraldajal on ju vaja teada, kas tellida tort ja joogid sajale või kahesajale külalisele. Kutsele märgitakse härra riietus ja daam teeb selle järgi oma valiku.